Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK tarafından düzenlenen Genç KAYMEK Matematik Kampı'nın yaz dönemi başvuruları başladı. Matematiği sevdiren eğitim anlayışıyla hazırlanan kamp, öğrencilerin akademik başarılarını artırırken yeni eğitim öğretim yılına güçlü bir hazırlık imkânı sunacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitime ve gençlere yönelik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlayan Genç KAYMEK Matematik Kampı'nın yaz dönemi başvurularını başlattı.

Matematiğe olan ilgiyi artırmak, analitik düşünme becerilerini geliştirmek ve öğrencilerin sağlam bir matematik altyapısı oluşturmalarını hedefleyen kamp, yaz tatilini verimli değerlendirmek isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyor.

Kamp programı kapsamında alanında uzman eğitmenler tarafından konu anlatımları gerçekleştirilecek, bol soru çözümü yapılacak ve yeni nesil soru çözüm teknikleri uygulamalı olarak öğretilecek. Başarı odaklı eğitim modeliyle planlanan program sayesinde öğrenciler hem eksiklerini tamamlama hem de yeni eğitim öğretim yılına daha güçlü bir başlangıç yapma imkânı bulacak.

Kontenjanların sınırlı olduğu Genç KAYMEK Matematik Kampı'na katılmak isteyen öğrenciler başvurularını www.kaymekonline.comadresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Program hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ise 0 (352) 320 54 45 numaralı telefondan KAYMEK'e ulaşabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlerin akademik başarılarını destekleyen eğitim yatırımları ve nitelikli kurs programlarıyla geleceğin güçlü Türkiye'sine katkı sunacak bireyler yetiştirmeye devam ediyor.