İçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Köyceğiz ve Erzurum'un Narman ilçelerinde çocukların sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramasının ardından yürütülen incelemeler kapsamında iki belediye başkanı hakkında soruşturma izni, Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanı hakkında ise ön inceleme izni verildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yaşanan olaylar sonrasında yürütülen inceleme ve soruşturmalar hakkında kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı.

Bakanlık açıklamasında, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olaylarda mevzuat hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığının titizlikle incelendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı, ayrıca son iki yılda ilçede 37 kişinin sahipsiz köpek saldırısı nedeniyle tedavi gördüğünün tespit edildiği bildirildi.

Erzurum'un Narman ilçesinde ise 10 yaşındaki Murat Tutar'ın sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı hatırlatıldı.

İKİ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, Köyceğiz Belediyesi'ne ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri açısından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik çalışmaların etkin yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yerine getirilmediği tespit edildi.

Narman Belediyesi'nin ise sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları uzun süre toplamadığı ve yaşanan saldırıda belediyenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Bu tespitler doğrultusunda Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildiği açıklandı.

HİLVAN BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA ÖN İNCELEME

İçişleri Bakanlığı ayrıca, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde belediyenin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan bakımevi kurma yükümlülüğünü yerine getirmediği, bu amaçla gerekli ödeneğin ayrılmadığı ve bakımevi yapımına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmediği yönündeki iddialar üzerine yürütülen incelemeler sonucunda Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında araştırma/ön inceleme izni verildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, vatandaşların can güvenliğinin korunması ve kamu görevlilerinin görevlerini mevzuata uygun şekilde yerine getirmelerinin sağlanması konusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.