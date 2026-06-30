Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent genelinde altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımların aralıksız devam ettiğini belirterek, Alpaslan Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'nda yürütülen içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarının birinci etabının gece saatlerinde başlatılarak sabahın ilk ışıklarıyla tamamlandığını ifade etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde yürüttüğü altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Alpaslan Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'nda sürdürülen asfalt yenileme çalışmalarıyla eş zamanlı olarak içme suyu şebeke hattı yenileme 1. Etap çalışmaları gece saatlerinde gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, altyapı yatırımlarının şehirlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, üstyapı çalışmalarının sürdüğü bölgelerde altyapının da eş zamanlı olarak yenilenmesine ayrı önem verdiklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, 'Şehrimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımları hayata geçiriyoruz. Yol yenileme çalışmalarının yürütüldüğü bölgelerde altyapıyı da ihmal etmiyor, ekonomik ömrünü tamamlayan hatlarımızı modern teknolojilerle yenileyerek geleceğe hazırlıyoruz. Alparslan Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz çalışma da bu anlayışın önemli örneklerinden birisi. İçme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarımızın birinci etabını hamdolsun başarıyla tamamladık. Kalan kısmı da yine vatandaşlarımızın günlük yaşamını ve trafik akışını etkilemeyecek şekilde gece saatlerinde gerçekleştireceğimiz çalışmalarla tamamlayarak hizmete sunacağız' dedi.