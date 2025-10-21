Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün 'Şehrini Keşfet' projesi, gençleri belediye hizmetleriyle buluşturarak afet bilinci, çevre duyarlılığı ve şehir farkındalığı kazandırmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Şehrini Keşfet' gezileriyle öğrencilere şehri tanıtıyor. Son olarak Ali Dilmen Anadolu ve Güneşler Anadolu Lisesi'nden yaklaşık 100 öğrenci, afet eğitiminden su arıtımına, hayvan rehabilitasyonundan çevre korumaya uzanan programda belediye hizmetlerini yerinde tanıyarak afet bilinci, çevre duyarlılığı ve şehir farkındalığı kazandı.

Program Afet Eğitim Merkezi'nde verilen afet bilinci eğitimiyle başladı. Öğrenciler, olası afetlerde doğru davranış biçimlerini öğrendi ve ardından Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde suyun arıtılma sürecini inceledi.

Macera Park'ta adrenalin dolu parkurlarda eğlenen, Ayçiçek Vadisi'nde çevre duyarlılığını pekiştiren etkinliklere katılan gençler, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Yenikent Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen öğle yemeğinde kısa bir mola veren öğrenciler, günün devamında ise hayvan sevgisiyle buluştu.

Gezinin son durağı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi oldu.Öğrenciler, sahipsiz hayvanların bakım ve tedavi süreçlerini yerinde gözlemledi, veteriner hekimlerden bilgi aldı.Afetten çevreye, doğadan hayvan sevgisine uzanan bu dolu dolu program, gençlerde hem toplumsal sorumluluk bilinci hem de belediye hizmetlerine yönelik farkındalık oluşturdu.