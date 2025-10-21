Öğrenciler için gezmenin zamanı yok. Eskişehir'den İzmir'e, Ankara'dan Trabzon'a öğrenci dostu şehirler gençleri bekliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Öğrenciler, gençliğin enerjisiyle yaz, kış demeden istedikleri yere son dakika planlarıyla gidebilirler.

Birkaç günlük kısa rotalar gençlerin motivasyon toplaması için ideal.

Öğrencilere özel bütçe dostu rotalarla şehir kaçamaklarını kolaylaştıran seyahat uygulaması Obilet, hafta sonu gezisi yada kısa tatil planlamasnın yanı sıra otobüs ve uçak seferlerini karşılaştırarak uygun fiyatlı biletleri sunuyor.

İşte, öğrencilere kısa kaçamaklarla motivasyon toplayacakları rota önerileri..

GENÇLİĞİN VE SANATIN ŞEHRİ: ESKİŞEHİR

Öğrenci şehri deyince ilk akla gelen yerlerden Eskişehir, son yıllarda kültür ve sanatın şehri haline geldi. Ardı ardına açılan müzeler, keyifli kafe ve mekânlar, Porsuk Çayı'nda gondol keyfi, Sazova Parkı'nda doğanın içinde yürüyüş ve etkinlikler Eskişehir'i öğrenciler için cazip hale getiren nedenler arasında geliyor. Odunpazarı'nın sokaklarında kaybolmak, çi böreğin en lezzetlisini tatmak, Tema Park Bilim ve Deney Merkezi'ni görmenin, Eskişehir Bilim, Sanat ve Kültür Parkı'nın keyfini çıkarmak, Odunpazarı Modern Müze'yi (OMM) deneyimlenin şimdi tam zamanı.

BİTMEYEN KEŞİF: İSTANBUL

Müze gezilerinden Boğaz yürüyüşlerine, konserlerden sahaf turlarına kadar İstanbul herkes için olduğu gibi öğrenciler için de keşiflerle dolu! Öğrenciler için sınırsız aktivitelerle dolu şehirde müzeleri gezebilir, Boğaz'ın kenarında yürüyüşe çıkabilir, sınırsız kültür-sanat etkinliklerini takip edebilirsiniz. Şehrin ritmine ayak uydururken sakın yorulmayın!

GÜNEŞ, DENİZ VE SİMİT KEYFİ: İZMİR

Ege'nin kalbi İzmir, sıcak havası, samimi insanları ve mekanlarıyla öğrencilerin en keyif aldığı şehirlerden. Şehir merkezinde Kordon boyunca yürüyüş yapabilir, deniz kenarında simit ve çay eşliğinde gün batımını izleyebilir, Alsancak'ın renkli sokaklarında dolaşabilirsiniz. Çeşme, Alaçatı veya Urla'ya uğrayarak yaza özlem giderebilirsiniz. Çünkü İzmir sadece yaz aylarında değil her mevsim gezmek için ideal.

KÜLTÜR, TARİH VE EĞLENCE BİR ARADA: ANKARA

Bazılarına göre Ankara'nın en güzel yanı dönüşü. Ama şehir, bu söyleme inat kültür sanattan sosyal hayata kadar pek çok alandaki gelişimiyle şaşırtmaya devam ediyor. Anıtkabir'den müzelerine, konser salonlarından kafelerine kadar Ankara öğrenciler için kültür, tarih ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

DOĞANIN KALBİNE YOLCULUK: TRABZON

Karadeniz'in büyüleyici doğası, sisli yaylalar, sıcak insanları: Öğrenci dostu fiyatlarıyla Trabzon, doğayla iç içe bir mola isteyenler için birebir!