SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Kültür Sanat takvimi kapsamında düzenlenen 'Genç Renkler' Yıl Sonu Sergisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda OSM'de kapılarını açtı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilen açılış programı, gençlerin sanata olan ilgisini ve üretkenliğini yansıtan anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

YOĞUN KATILIM

Yoğun katılım ile açılan etkinliğe Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet, Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mustafa Gönan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katılım sağladı.

85 ESER SERGİYE ÇIKTI

Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı toplam 85 eserin yer aldığı sergide, resim başta olmak üzere farklı sanat disiplinlerinden çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi alanını gezen ziyaretçiler, gençlerin emekle hazırladığı çalışmaları inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.

19 MAYIS'TA ANLAMLI BULUŞMA

19 Mayıs gibi gençliğe adanmış özel bir günde açılan sergi, genç yeteneklerin sanat aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine imkanı sundu.

'BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİNİ ESİRGEMİYOR'

Programda söz alan Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mustafa Gönan, 'Geleceğin sanatçılarını yetiştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi bizden hiç desteğini esirgemiyor. Bugünde 19 Mayıs gibi önemli bir günde öğrencilerimizin sergisini açmaktan mutluluk duyuyoruz. Sergimiz bir yıl boyunca öğrencilerimizin elinden çıkan emek ürünleridir' derken, resim öğretmeni Yahya Bişkin ise, 'Tüm yıl boyunca çeşitli atölyelerimizden çıkan eserleri bu güzel ortamda sizlere sunma şansını veren Büyükşehir Belediyemize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz' dedi.

'Genç Renkler' Yıl Sonu Sergisi, 31 Mayıs 2026 tarihine kadar Ofis Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.