Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşku, gurur ve birlik beraberlik içerisinde kutlandı. İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, gençlerin enerjisi ve sergiledikleri performanslar bayram sevincini zirveye taşıdı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde başlayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı programına Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, 19 Mayıs ruhunun gençlerin azmi, vatan sevgisi ve milli değerlere bağlılığıyla sonsuza kadar yaşayacağını ifade etti. Kutlamalarda öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri, şiir dinletileri ve sportif performanslar izleyenlerden büyük alkış aldı. Türk bayraklarıyla donatılan statta adeta bayram havası yaşanırken, gençlerin sergilediği gösteriler duygu dolu anlara sahne oldu.

Program sonunda çeşitli spor branşlarında derece elde eden öğrencilere kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Başarılarıyla gurur kaynağı olan genç sporcuların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Günboyu devam eden 19 Mayıs heyecanını akşam saatlerinde düzenlenecek fener alayı ve gökyüzünü renklendirecek havai fişek gösterileriyle taçlanacak.