Bursa'da Yıldırım Belediyesi, dijital dönüşüm vizyonunu gençlere ve çocuklara yönelik Robotik Kodlama Eğitimi ile güçlendiriyor.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, teknoloji odaklı belediyecilik ve dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğü tarafından kurulan Yıldırım Yapay Zeka ve Teknoloji Merkezi'nde, çocuklara ve gençlere yönelik Robotik Kodlama Eğitimi veriliyor. Programa; ilkokul 4. sınıftan üniversite düzeyine kadar farklı yaş gruplarından gençler yoğun ilgi gösterdi. Eğitimler kapsamında öğrencilere; algoritmik düşünme, temel elektronik ve programlama mantığı uygulamalı olarak öğretiliyor. Program sayesinde gençlerin algoritmik ve robotik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken, teknolojiyi yalnızca kullanan değil aynı zamanda üreten bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

GELECEĞİN DÜNYASINA HAZIRLIYORUZ

Teknolojinin günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirtilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Günümüzde en büyük güç teknoloji üretebilen ve yenilik geliştirebilen insan kaynağıdır. Evlatlarımızın çağın gerektirdiği yetkinliklerle yetişmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda Yıldırım Yapay Zeka ve Teknoloji Merkezi'nde verdiğimiz Robotik Kodlama Eğitimi ile çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Evlatlarımızın teknolojinin sadece kullananı değil, aynı zamanda tasarlayanı ve yön vereni olmasını hedefliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya, gençlerimizin yapay zeka ve dijital dönüşüm çağının güçlü bireyleri olarak yetişmesi için projeler geliştirmeye devam edeceğiz' dedi.