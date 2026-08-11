Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Ataması yapılan öğretmenler, 12 Ağustos'tan itibaren tebligat ve ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2026 yılı yaz tatili iller arası aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve diğer mazeretlere bağlı yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Atamalar, öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildi. Ataması yapılan öğretmenler, tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 12 Ağustos 2026 itibarıyla yapabilecek.

ATAMASI ÇIKMAYANLARA EK TERCİH HAKKI

Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunmasına rağmen ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlere ise yeniden tercih hakkı tanındı.

Bu kapsamda öğretmenler, 12 Ağustos saat 16.00'ya kadar yeniden tercih başvurusunda bulunabilecek. Yeni tercihlere göre yapılacak atamaların sonuçları 12 Ağustos 2026'da ilan edilecek.

İkinci tercih kapsamında ataması gerçekleştirilen öğretmenler ise tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 14 Ağustos 2026 itibarıyla gerçekleştirebilecek.