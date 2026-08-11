Konya Selçuklu Belediyesi, çocukların ve gençlerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için eğitim alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi, çocukların ve gençlerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için eğitim alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

KONYA (İGFA) - 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki okulların bahçe ve çevrelerinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ekipler tarafından okul bahçelerinde ve çevresinde bulunan yabani ve kurumuş otlar temizlenirken, öğrencilerin teneffüs ve oyun zamanlarını daha temiz ve düzenli alanlarda geçirebilmeleri için okul bahçeleri titizlikle hazırlanıyor.

Çalışmalar kapsamında okul çevrelerinde gerçekleştirilen mıntıka temizliğinin yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği temizlik programında okul bahçelerinde bulunan ağaç, bitki ve yeşil alanların bakımları gerçekleştiriliyor.

Ağaçların ve bitkilerin gerekli bakımları yapılırken, öğrencilerin eğitim yılı boyunca daha düzenli ve bakımlı alanlardan faydalanmaları hedefleniyor.

BAŞKAN PEKYATIRMACI, 'AMACIMIZ, EVLATLARIMIZIN YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE DAHA TEMİZ VE GÜZEL BİR ORTAMDA BAŞLAMALARINI SAĞLAMAK'

Selçuklu Belediyesi olarak eğitim alanındaki çalışmalara büyük önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Çocuklarımızın geleceğine yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürebilmeleri için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde de ilçemizde bulunan okullarımızın bahçe ve çevrelerinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Amacımız, evlatlarımızın yeni eğitim dönemine daha temiz, düzenli, sağlıklı ve güzel bir ortamda başlamalarını sağlamak. Okul bahçelerimizde gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarının yanı sıra ağaç ve bitkilerin bakımlarını da yapıyoruz. Eğitim kurumlarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesine katkı sunmayı, çocuklarımızın daha konforlu ortamlarda eğitim almalarını sağlamayı önemsiyoruz' dedi.