İzmir Bornova Belediyesi ve İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası, işsizlikle mücadele ve gastronomi sektörüne nitelikli iş gücü kazandırmak amacıyla istihdam garantili eğitim protokolü imzaladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu iş birliği sayesinde hem gençlerin istihdamına katkı sağlayacaklarını hem de esnafın kalifiye eleman ve usta ihtiyacını doğrudan karşılayacaklarını belirtti.

Bornova Belediyesi ile İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası arasında, işsizliğin azaltılması ve gastronomi sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırılması amacıyla dev bir iş birliği protokolü imzalandı.

Evka-3 Mutfak Atölyesi'nde hayata geçirilecek proje kapsamında, iş arayan vatandaşlara yönelik 3 ay süreli, istihdam garantili aşçılık, lokantacılık ve pastacılık kursları açılıyor.

İmza töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, piyasada ciddi bir ara eleman ve usta açığı olduğunu vurgulayarak, 'Esnaf odamızla birlikte gençlerimizin iş bulmasını kolaylaştırırken, sektörün kalifiye eleman ihtiyacına da doğrudan merhem olacağız' dedi.

SEKTÖRÜN ARADIĞI NİTELİKLİ USTALAR BORNOVA'DA YETİŞECEK

Protokol kapsamında her sene düzenlenen pastacılık kurslarının kapsamı genişletilerek dönüşümlü bir eğitim modeline geçiliyor. Yeni dönemde Evka-3 Mutfak Atölyesi, bir dönem pastacılık, bir dönem ise lokantacılık ve aşçılık branşlarında profesyonel eğitim üssü olarak hizmet verecek.

Eğitimler, Bornova Belediyesi'nin uzman aşçı personelinin yardımcı eğitmenliği ve İzmir Lokantacılar Odası'nın profesyonel usta öğreticilerinin eşliğinde uygulamalı olarak yürütülecek.

BAŞKAN EŞKİ: 'GENÇLERİMİZİN İŞ BULMA SÜRECİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ'

Protokol yenileme töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, iş birliğinin ekonomik ve sosyal boyutuna dikkat çekerek şunları söyledi:

'Her sene başarıyla sürdürdüğümüz pastacılık kursumuzu artık daha da büyüterek, bir dönem pastacılık, bir dönem lokantacılık ve aşçılık şeklinde hayata geçireceğiz. Piyasada çok ciddi bir açık var; esnafımız sokakta harıl harıl aranılan meslek gruplarına ait nitelikli personel bulmakta zorlanıyor. Biz de belediye kanalıyla, esnaf odamızla el ele vererek bu eksikliği gidermek için büyük bir adım atıyoruz. Hem sektöre kalifiye ara eleman yetiştirilmesi hem de yeni ustaların kazandırılması süreçlerine güçlü bir katkı koymak istiyoruz. Bu iş birliği sayesinde, ekonominin en büyük açığı olan istihdam sorununa dokunacak, iş arayan gençlerimizin iş bulma ve meslek edinme süreçlerini en üst seviyede destekleyeceğiz. Bornova'mıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.'

ODA BAŞKANI DOĞAN KILIÇ: 'ELEMAN BULAMADIĞIMIZ İÇİN İŞ YERLERİMİZ KAPANIYOR'

Sektörün içinde bulunduğu derin nitelikli personel krizine dikkat çeken İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, Bornova Belediyesi'nin sunduğu bu katkının esnaf için hayati bir önem taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

'Sektörümüzün çok sık eleman değiştirmesinden dolayı büyük bir istihdam sıkıntısı yaşıyoruz. Bu eleman ihtiyacımızı kökten gidermemiz için başkanımızın bize vereceği büyük destekle, el ele vererek sektörümüze yeni elemanlar yetiştireceğiz. Hep beraber bu işi başarmak zorundayız. Çünkü artık ne yazık ki sektöre arkadan eleman yetişmiyor. Piyasada eleman da bulamıyoruz. Bu ciddi kriz yüzünden iş yerlerimiz teker teker kapanıyor; çok büyük bir eleman sorunu yaşıyoruz. Kalifiye eleman bulmak zaten imkansız hale geldi. Onun için bu projenin hayata geçmesini sağlayan Başkanımız Ömer Eşki ve Bornova Belediyesi'ne yürekten teşekkür ediyorum. Esnafımıza bu can suyu desteğini için şükranlarımı sunuyorum.'

3 AYLIK EĞİTİM SONUNDA İSTİHDAM GARANTİSİ VE KALFALIK BELGESİ

Protokol uyarınca açılacak meslek edindirme kursları tam 3 ay sürecek. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin mesleki yetkinlikleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanacak olan Kalfalık Belgesi ve Kurs Bitirme Belgesi ile taçlandırılacak.

Protokolün en güçlü yanı ise İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası'nın sağladığı istihdam garantisi olacak; eğitimi bitiren nitelikli gençler doğrudan sektördeki iş yerlerine yerleştirilecek.

GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ, PROFESYONEL ALTYAPI

Protokol kapsamında Bornova Belediyesi, Evka-3 Mutfak Atölyesi'nin kapılarını kursiyerlere açarak gerekli tüm fiziki ortamı ve uzman personel desteğini sağlayacak.

İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası ise eğitim müfredatının hazırlanması, uzman eğitmenlerin temini, uygulamalı eğitimler için gerekli makine, teçhizat ve dokümanların tedarik edilmesi görevlerini üstlenecek. Kursiyer seçimleri ise her iki kurumun ortak mutabakatı ile titizlikle gerçekleştirilecek.