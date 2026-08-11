Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayında gerçekleştirilecek Konservatuvar Yetenek Sınavları için düzenlediği 'Hazırlık ve Rehberlik Programı' tamamlandı. Yetenek Sınavları için önemli altlık olan programa özellikle veliler yoğun ilgi gösterdi.

KOCAELİ (İGFA) - Çocuklarının konservatuvar eğitimi almasını isteyen anne ve babalar, söz konusu programın sınavlarda büyük kolaylık sağlayacağını belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Hazırlık ve Rehberlik Programı Gebze ve İzmit'teki Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'na bağlı sanat merkezlerinde gerçekleşti. Programda aday öğrencilerini aileleri yalnız bırakmadı. Seminerlerde, bölüm eğitmenleri tarafından yetenek sınavları ile ilgili detaylı bilgi verildi. Bununla beraber konservatuvarın 7 bölüm ve 33 branşında verilen eğitimlerin tanıtımı gerçekleştirildi.

SINAV STRESİ ORTADAN KALKIYOR

Söz konusu program öğrenciler ve velileri için önem taşıyor. Hazırlık ve Rehberlik Programı'nda bölümlerine göre sorulacak sorular hakkında bilgi aktarılıyor. Böylelikle öğrenciler, sınav endişesi duymadan özgüvenli bir şekilde sınava konsantre oluyor.

Konservatuvarın Türk Halk, Türk Sanat Müziği ve Türk Din Musikisi Bölümlerinden sınava girecek adaylardan; tek, iki ve üç ses işitme ile melodi hafızası ve ritim hafızası istenecek. Tüm müzik bölümleri için adaylardan ayrıca herhangi bir çalgı icrası talep edilmeyecek. Türk Din Musikisi Bölüm sınavında ise Cami Musikisinden örnek bir eser seslendirilmesi ile jüri tarafından verilen bir makamda ezan veya sala okunması yer alacak.

Geleneksel ve Güzel Sanatlar Bölümlerinin giriş yetenek sınavlarında görsel bellek ön planda olacak. Ayrıca sınav kapsamında öğrencilerin el becerileri ve yaratıcılık özelliklerini ölçmeye yönelik obje çizimi ile bir kompozisyon oluşturulması istenecek.

Çocuk Resim ve Çocuk Ebru Bölümlerinde verilen imgesel bir konu üzerine hayal gücü kullanılarak çizim yapılması üzerinde durulacak.

Bale ve Halk Oyunları Bölümlerinin yetenek sınavlarında esnekliği ölçmeye yönelik hareketler ile ritmik hafızayı ölçen sorular gündeme gelecek. Halk Danslarında ise bir dakikalık serbest stilde hazırlanacak dans koreografisi istenecek.

BAŞVURULAR 17 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvar Yetenek Sınavları için başvuru süresi 17 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve 4 Eylül Cuma günü sona erecek. Başvurular ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapılacak. Yetenek Sınavları 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.