Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin yabancı dil becerilerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz 'Hello Mersin' projesi kapsamında yaz programını sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yenişehir Mercek'te düzenlenen eğitimlerle ortaokul, lise öğrencileri ile yetişkinler; kelime oyunları, soru-cevap çalışmaları, interaktif etkinlikler ve konuşma pratikleriyle İngilizce öğreniyor.

Öğrencilerin seviyelerine göre başlangıç, orta ve ileri düzey gruplara ayrıldığı yaz programında; eğitimin eğlenceli bir ortamda gerçekleşmesiyle, çocukların İngilizce konuşmadaki özgüvenlerinin de artırılması hedefleniyor.

YILDIZ: 'ÇEŞİTLİ AKTİVİTELERLE, ÇOCUKLARIMIZIN İNGİLİZCE KONUŞMA YETENEĞİNİ DESTEKLİYORUZ'

Yenişehir Mercek'te görev yapan İngilizce Öğretmeni Demet Yıldız, 1 Temmuz'da başlayan yaz programının, ortaokul ve lise seviyesi olmak üzere 2 gruba ayrıldığını belirtti.

Ortaokul seviyesinde yaklaşık 150 öğrenciyle derslere devam ettiklerini kaydeden Yıldız, 'Çocuklarımızın konuşma yeteneğini geliştirmeye yönelik kelime oyunları oynuyoruz. Çalışma kâğıtlarıyla soru-cevaplar yapıyor ve bu gibi aktivitelerle çocuklarımızın İngilizce konuşma yeteneğini destekliyoruz' dedi. Hello Mersin'de öğrencilerin haftada 1 gün 2 saat olmak üzere derslere katılabildiğini belirten Yıldız, Hello Mersin yaz programı kayıtlarının tamamlandığını ifade ederek, kış döneminde kayıtların yeniden açılacağını ekledi.