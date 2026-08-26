Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kültürpark Göl Kenarı'nda Türk Halk Müziği konseri düzenledi. Vatandaşlar zafer türkülerine eşlik etti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla planlanan '30 Ağustos Zafer Haftası' etkinliklerine start verildi.

Zafer coşkusunu kent sathına yayacak etkinliklerin ilki Kültürpark Göl Kenarı'nda gerçekleştirildi. Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen konserle Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerinden oluşan repertuvar Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türk bayraklarıyla konsere katılan vatandaşlar, hep bir ağızdan türkülere eşlik etti. Aileleriyle birlikte müzik dolu güzel bir akşam geçirdiklerini ifade eden vatandaşlar, etkinlikten büyük keyif aldıklarını belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.



KÜLTÜRPARK'TA ZAFER KONSERLERİ



Program dahilinde Kültürpark Göl Kenarı'nda 26 Ağustos Çarşamba günü 20.30-22.30 saatleri arasında Türk Halk Müziği, 27 Ağustos Perşembe günü aynı saatlerde Türk Sanat Müziği konserleri düzenlenecek. 28 Ağustos gecesinde ise Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası sahne alacak.



30 AĞUSTOS'TA ZAFER YÜRÜYÜŞÜ



Bursa'da 6 gün sürecek etkinlikler çerçevesinde 30 Ağustos günü saat 20.00'de Heykel'den başlayan Altıparmak üzerinden Bursa Millet Bahçesi'ne uzanan Zafer Bayramı Yürüyüşü organize edilecek. Yürüyüşün nihayete erdiği noktada saat 21.00'de Elif Buse Doğan Zafer Bayramı konserinde sahne alacak. Bursalılar, ay yıldızlı bayraklar eşliğinde zafer coşkusunu ve gururunu hep birlikte yaşayacak.