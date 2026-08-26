Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kültürel zenginliğini yaşatmak ve ilçelerde yaşayan vatandaşları kültür-sanat etkinlikleriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen Konya Kültür Günleri tamamlandı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Kültür Günleri kapsamında şehir merkezinde ve ilçelerde gerçekleştirilen programların vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

'Sazımda Söz Var' sloganıyla düzenlenen Konya Kültür Günleri'nin Kültürpark'ta gerçekleştirilen açılış programının ardından ilçelerde devam ettiğini anımsatan Başkan Altay, 'Kültürpark'ta başlattığımız Konya Kültür Günleri'ni ilçelerimize de taşıyarak 13 ilçemizde hemşehrilerimizle buluşturduk. Şehir merkezimiz ve ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz programlara 160 binden fazla hemşehrimiz katıldı. Çocuklarımızın keyifli vakit geçirdiği, gençlerimizin ve ailelerimizin birlikte güzel anılar biriktirdiği programlar yaptık. Hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi, bu çalışmalarımızın ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte etkinliklerimize katılması, çocuklarımızın ve gençlerimizin kültürel faaliyetlerle buluşması bizleri son derece memnun etti. Konya'mızın kültürel hayatına katkı sunan, programlarımızı sahiplenen ve bizlerle bu güzel atmosferi paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Şehrimizin kültürel zenginliklerini hep birlikte yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'KONYA KÜLTÜR GÜNLERİ'

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Sazımda Söz Var' sloganıyla düzenlenen Konya Kültür Günleri kapsamında Cihanbeyli, Kadınhanı, Akşehir, Kulu, Bozkır, Ilgın, Yunak, Sarayönü, Beyşehir, Seydişehir, Çumra, Ereğli ve Karapınar olmak üzere toplam 13 ilçede etkinlik gerçekleştirildi.

Vatandaşların kültürel ve sosyal yaşama katılımını artırmak, yerel sanatçıları desteklemek ve Konya'nın kültürel değerlerini ilçelerde de yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar, gençler ve aileler bir araya geldi.

Şehir merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen Konya Kültür Günleri programlarına 160 binden fazla kişi katıldı.