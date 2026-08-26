Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye'nin COP31 sürecine bilimsel bilgi, yenilikçi çözümler ve uluslararası iş birlikleriyle katkı sunmaya hazırlanıyor.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), iklim değişikliğiyle mücadelede bilimsel birikimini somut çözümlere ve eyleme dönüştürmek amacıyla COP31 kapsamında hazırlıklarını sürdürüyor.

Üniversitenin farklı disiplinlerdeki akademik ve bilimsel kapasitesini iklim eylemiyle buluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalar, COP31 sürecine kapsamlı bir katkı sunmayı hedefliyor.

Bu kapsamda DEÜ tarafından hazırlanan çalışmalar arasında 57 araştırma projesi, ticarileşme potansiyeli bulunan 25 proje, 15 uluslararası iş birliği önerisi ile 12 yan etkinlik ve çalıştay yer alıyor.

COP31 öncesinde gerçekleştirilecek etkinlikler, araştırma projeleri, yan etkinlikler, çalıştaylar ve diğer faaliyetlerle birlikte toplam 94 çalışma YÖK'e sunuldu.

ÇALIŞMALAR 10 TEMATİK BAŞLIKTA YÜRÜTÜLÜYOR

DEÜ'nün COP31 kapsamında yürüttüğü çalışmalar; sıfır atık ve döngüsel ekonomi, okyanuslar ve denizler, gıda güvenliği ve su, iklim dirençli şehirler, iklim eylemini güçlendirme, gençlik ve eğitim, yeşil sanayileşme, temiz enerji geçişi, Rio Sinerjisi ve iklim finansmanına erişim olmak üzere 10 temel tema etrafında şekilleniyor.

Bilimsel araştırmadan yenilikçi teknolojilere, uluslararası iş birliklerinden toplumsal katkıya kadar geniş bir alana yayılan çalışmalarla, iklim değişikliğiyle mücadelede bilgi ve bilimsel üretimin somut çözümlere dönüştürülmesi amaçlanıyor.

'İKLİM İÇİN BİLİM, GELECEK İÇİN EYLEM'

Dokuz Eylül Üniversitesi, sahip olduğu güçlü bilimsel altyapı ve disiplinler arası araştırma kapasitesiyle Türkiye'nin iklim hedeflerine katkı sunmayı ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında aktif rol üstlenmeyi hedefliyor.

DEÜ'nün COP31 hazırlıkları kapsamında ortaya koyduğu çalışmalar; bilimsel bilgi, yenilikçilik, uluslararası iş birliği ve toplumsal faydayı ortak bir zeminde buluşturuyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi, 'İklim İçin Bilim, Gelecek İçin Eylem' anlayışıyla COP31 sürecine bilimsel gücüyle katkı sunmaya devam ediyor.