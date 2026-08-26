Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini ve üreticilerin emeğini korumak amacıyla zararlılarla mücadelede desteklerini sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini ve üreticilerin emeğini korumak amacıyla zararlılarla mücadelede desteklerini sürdürüyor.

'Akdeniz Meyve Sineği' ile mücadele kapsamında üreticilere feromon tuzak desteği sağlayan Büyükşehir, hem ürün kayıplarının önüne geçilmesine hem de meyvelerde verim ve kalitenin korunmasına katkı sunuyor.

Bu kapsamda, Güzelyayla Mahallesi'nde bugüne kadar 771 üreticiye 22 bin 40 adet feromon tuzak desteği verilerek, üreticilerin verimli bir hasat dönemi geçirmesi sağlandı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kent genelinde tarımsal üretimin karşı karşıya olduğu zararlılarla mücadelede üreticilerin yanında olmayı sürdürüyor.

'Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ve 1 ila 12 dekar arasında üretim yapan üreticilere feromon tuzak desteği sağlayan Büyükşehir, zararlılara karşı biyoteknik mücadeleyi yaygınlaştırarak tarımsal üretimi güçlendiriyor.

GÜLDOĞAN: '2026 YILI SONU İTİBARİYLE 80 BİN ADET FEROMON TUZAĞI ÜRETİCİLERİMİZE ULAŞTIRMIŞ OLACAĞIZ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Özgür Güldoğan, 'Akdeniz Meyve Sineği'nin tarımsal üretimde önemli kayıplara neden olabildiğini belirtti.

Güldoğan, zararlının etkilediği ürünlerde yaşanabilecek kayıplara dikkat çekerek, 'Akdeniz Meyve Sineği, dünyada 300'den fazla bitki ve 50'den fazla meyve türünde toleransı sıfır olan bir zararlı türüdür.

Özellikle sert çekirdekli meyvelerde, örneğin Trabzon hurmasında, mücadele edilmediği takdirde yüzde 90'lara varan ürün ve verim kayıpları yaşanmaktadır. Bu kapsamda biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 'Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 1 ila 12 dekar arasında üretim yapan üreticilerimize feromon tuzak desteği sağlıyoruz' diye konuştu.

Desteklerin kent genelinde devam ettiğini aktaran Güldoğan, Güzelyayla Mahallesi'nde bugüne kadar 771 üreticiye 22 bin 40 adet feromon tuzak ulaştırıldığını belirterek, 'Mersin genelinde ise 2026 yılı sonu itibariyle yaklaşık 2 bin 700 üreticimize 80 bin adet feromon tuzağı üreticilerimize ulaştırmış olacağız' dedi.

Feromon tuzakların nasıl çalıştığını da anlatan Güldoğan, 'Bu tuzak, içinde feromon olan, böceği cezbeden ve bir adet kutudan oluşan bir tuzak setidir. Böcekler, feromon tuzağının kokusuna gelir ve tuzağın içinde hapsolarak ölür' diye belirtti.