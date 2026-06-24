Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kursları, düzenlenen renkli kapanış programıyla sona erdi.

SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde yıl boyunca eğitim alan minik kursiyerler, kapanış programında el emeği göz nuru eserlerini sergiledi. Ebru, filografi, tasarım, resim ve el sanatları çalışmalarının yanı sıra özel gereksinimli bireylerin ortaya koyduğu eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

YÜZLERCE ESER SERGİLENDİ

Karasu SGM bahçesinde gerçekleştirilen program bando gösterisiyle başlarken, dönem boyunca farklı branşlarda eğitim alan yüzlerce minik kursiyerin hazırladığı el emeği göz nuru eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ebru, filografi, tasarım, resim ve el sanatları çalışmalarının yanı sıra özel gereksinimli bireylerin ortaya koyduğu eserler de vitrine çıktı.

DOLU-DOLU BİR DÖNEM

7-14 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleştirilen kurslarda, sanattan müziğe, yabancı dilden robotik kodlamaya kadar birçok alanda eğitimler yer aldı.

Drama, filografi, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, bilgisayar tasarım, resim, becerikli eller, ebru, tasarım, mutfak atölyesi, İngilizce, robotik kodlama ve engelsiz hobi kursları gibi birçok farklı alanda eğitim alan toplam 850 öğrenci hem eğlendi hem de kişisel gelişimlerine katkı sundu.