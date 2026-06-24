Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğinde 'Uluslararası Selçuklu Medeniyeti Sempozyumu' serisinin ilki Konya'da gerçekleştiriliyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğinde 'Uluslararası Selçuklu Medeniyeti Sempozyumu' serisinin ilki Konya'da başladı.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programda konuşan KTO Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Anadolu Selçukluları'nın merkezi olmasının Konya için büyük bir avantaj olduğunu belirterek, 'Bu avantajı biz, hayatın değişik aşamalarında görüyoruz. Sokağa çıktığımız zaman Alaaddin Tepesi'nin çevresini gezdiğimiz zaman kendimizi 1200'lü 1300'lü yıllarda görüyoruz. Bu büyük bir şans oluyor. Konya kültürel açıdan da aynı şekilde önemli bir konuma sahip' diye konuştu.

'TARİH SADECE GEÇMİŞTE NE OLDUĞUNU ANLATMAZ, BUGÜN NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNE IŞIK TUTAR'

NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan, Selçuklu'nun sadece Anadolu'yu Türk vatanı kılan askeri bir güç değil aynı zamanda adaleti, estetiği ve derinlikli bir yönetim aklını harmanlayan cihanşümul bir medeniyet olduğunu vurguladı.

Hunkan, sempozyumdaki destekleri sebebiyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

26. ve 27. dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da konuşmasına Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, iş birliği yapan üniversitelere ve katkı veren herkese teşekkür ederek başladı.

Bu sempozyumun geçmişte edinilen bilgilerin tarihin tozlu sayfalarından gün yüzüne çıkarılarak yeniden değerlendirilmesine ve daha derinlikli bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlayacağına değinen Sorgun, sempozyumda sunulacak bildirilerin ve yapılacak akademik değerlendirmelerin geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kuracağını belirtti.

'BU BÜYÜK MİRAS BUGÜN DE MEDENİYETİMİZE YOL GÖSTERMEYE HİÇ KUŞKUSUZ DEVAM EDİYOR'

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Selçukluların Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan tarih yolculuğunda yalnızca güçlü bir devlet kurmakla kalmadığını, siyaset anlayışıyla, ilim hayatıyla ve medeniyet tasarrufuyla Türk İslam medeniyetine yön verdiğini anımsatarak, 'Anadolu'nun vatanlaşmasında belirleyici rol üstlenen bu büyük miras bugün de medeniyetimize yol göstermeye hiç kuşkusuz devam ediyor' dedi.

Uzbaş, bu büyük mirasın kalbinin ise Konya'da attığını belirterek, 'Bugün sizlerle birlikte yaklaşık 20 yıla yayılan bir ilim yolculuğu olacak Uluslararası Selçuklu Medeniyeti Sempozyumu'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Selçuklularda siyaset, diplomasi ve istihbarat temasıyla başlayan bu serüvenin Selçuklu devlet aklının derinliğini daha iyi kavramamıza vesile olacağına ve Selçuklu araştırmalarına yeni ufuk kazandıracağına yürekten inanıyorum. Sempozyumun düzenlenmesine katkı sunan üniversitelerimize, değerli akademisyenlerimize ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Uluslararası Selçuklu Medeniyeti Sempozyumu'nun açılış oturumu gerçekleştirildi.

Alanında uzman akademisyenler, ilgili başlıklarda bilgi ve birikimlerini paylaştı.



ULUSLARARASI SELÇUKLU MEDENİYETİ SEMPOZYUMU

Anadolu'da Türk-İslam medeniyetinin kurucusu olan Selçuklu Devleti'nin; tarih, coğrafya, sosyal yaşam, diplomasi, edebiyat, bilim ve askerî yapı gibi çeşitli alanlarda uluslararası akademik camiada daha kapsamlı biçimde araştırılması, bu konularda bilimsel yayınların artırılması ve Selçuklu medeniyetinin tanınırlığının güçlendirilmesi amacıyla uzun soluklu bir sempozyum programı planlandı.

Bu kapsamda, toplam 20 yıl sürmesi öngörülen ve iki yılda bir düzenlenecek 'Uluslararası Selçuklu Medeniyeti Sempozyumu' serisinin ilki Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

'Selçuklularda Siyaset, Diplomasi ve İstihbarat' temasıyla, ulusal ve uluslararası akademisyenlerin katılımı ile düzenlenen sempozyum ile Selçuklu mirasının daha iyi anlaşılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.