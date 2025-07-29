Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’de (TMMT), 2003 yılından beri sürdürülen ‘Ekiden Yarışması’nın 21’ncisi Sakarya üretim tesisinde gerçekleşti. TMMT çalışanları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen ‘Ekiden Yarışması’na 8 bin kişi katıldı.SAKARYA (İGFA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), çalışanları arasında geleneksel Ekiden Yarışması’nı gerçekleştirdi. Çalışanları arasında takım ruhunu geliştiren, birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü oluşturmak amacıyla 2003 yılından beri yapılan Ekiden Yarışması 900 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

92 takımın tatlı bir rekabetle mücadele ettiği ‘Ekiden Yarışması’nın birincisi Montaj Fabrikasından “Biz Burdayız” takımı olurken, Sango Firmasından “Sango A Team” takımı ikinci, Boya Fabrikasından “Efsane Boyacılar” takımı ise üçüncü oldu. Son 10 yıldır yarışlara dâhil olan kadın çalışanların takımları arasında da Boya Fabrikasından “All Star” birinci olarak yarışı tamamladı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Genel Müdürü ve CEO’su Erdoğan Şahin, ‘Ekiden Yarışması’nın ilk olarak 2003 yılında başladığını bu yıl da 21’ncisinin gerçekleştirildiğini söyledi. Bir Japon geleneği olan ‘Ekiden Yarışması’nın birlik, beraberlik, dayanışma ve takım ruhunu geliştirdiğini kaydeden Şahin şöyle konuştu: “Biz Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak dünyanın en kaliteli otomobillerini üretiyoruz. Ürettiğimiz otomobilleri 150’yi aşkın ülkeye ihraç ediyoruz. 2024’te 4.6 milyar dolar ihraç gerçekleştirdik. Bu sayede ülke ekonomisine önemli katkı sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarımızın arkasında Toyota kültürü ile birlikte çalışanlarımızın özverili çalışmaları var. Bugün değerli çalışanlarımızın beraberlik ve takım ruhuyla eğlenceli yarışmalarına şahitlik ettik. TMMT çalışanlarımız, aileleri, üretime destek olan tüm taşeron firma çalışanlarımıza katılımları için teşekkür ediyor, kazanan takımları kutluyorum.”

Gelenekselleşen ‘Ekiden Yarışması’ TMMT Sakarya üretim tesisinde bulunan 960 metrelik koşu pistinde yapıldı.

Çalışanların kıyasıya yarıştığı günde 8000 kişi aileleri ile birlikte eğlendi.

‘Ekiden’; 1917’de ilk kez Japonya’da yapılan bayrak yarışı olarak tanımlanıyor. Yarışma; takım üyelerinin omzuna geçirdikleri ‘tasuki’ denilen kuşağı takım arkadaşına devretmesiyle gerçekleşiyor.