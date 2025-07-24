Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Sahilleri'nde bugünden itibaren (perşembe) kuvvetli rüzgarla birlikte 1 buçuk metreyi bulan dalganın beklendiği ve deniz için hava şartlarının uygun olmadığı açıklandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik verilere göre Karadeniz'de 24 Temmuz Perşembe gününden itibaren hava şartlarının olumsuz seyredeceği tahmin ediliyor.

Karasu, Kocaali, Kaynarca sahillerimizde hafta sonu dahil dalgalı bir deniz olacağı öngörülüyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte dalgaların 1 buçuk metreye kadar ulaşacağından dolayı denize girişler için uygun şartlar oluşmayacaktır. Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Amirliği'miz bugün itibarıyla sahillere kırmızı bayrak çekmiştir. Tatil planı yapacak olan misafirlerimizin dikkate almasını rica ederiz. Bu tahmine göre 24 Temmuz Perşembe, 25 Temmuz Cuma, 26 Temmuz Cumartesi ve 27 Temmuz Pazar günü aynı hava şartlarının etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kamuoyuna duyurulur." denildi.