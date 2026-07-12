Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bilime olan ilgisini artırmak ve keşfetme duygularını güçlendirmek amacıyla düzenlediği eğitim programlarına hız kesmeden devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Genç Düşünürler Bilim Atölyesi'nin dördüncü oturumunda çocuklar, Bilim Çocuk dergilerini inceleyip uygulamalı deneyler gerçekleştirdi. Yaprak boyama ve tohum topu etkinlikleriyle hem eğlenen hem öğrenen öğrenciler, bilimi deneyimleyerek keşfetmenin heyecanını yaşadı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Genç Düşünürler Bilim Atölyesinin dördüncü oturumu, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) yoğun katılımla gerçekleştirildi.

BİLİMİ UYGULAYARAK ÖĞRENDİLER

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölyede öğrenciler, Bilim Çocuk dergilerindeki içerikleri inceleyerek bilimsel konular hakkında bilgi edindi. Teorik bilgileri uygulamaya dönüştüren çocuklar, gerçekleştirilen deneylerle bilimin eğlenceli ve keşif dolu dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu.

EL BECERİLERİ GELİŞTİ

Program kapsamında öğrenciler, yaprak boyama ve topraktan tohum topu hazırlama etkinliklerine katıldı. Doğayla iç içe gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde hem el becerilerini geliştiren hem de çevre bilinci kazanan çocuklar, eğitici ve keyifli bir gün geçirdi.

SAÜ BİYOLOJİ TOPLULUĞU DA DESTEK VERDİ

Atölye çalışmalarına Sakarya Üniversitesi Biyoloji Topluluğu da katkı sundu. Üniversiteli gönüllüler, öğrencilerle birlikte deneylere eşlik ederek bilimsel çalışmaları uygulamalı şekilde anlattı.