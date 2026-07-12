Kütahya Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Kadın El Emeği Günleri'nde üretici kadınlar el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturdu.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi'nin katkıları ve Kütahya Kent Konseyi'nin koordinasyonunda Ilıca Hasulhas yanında gerçekleştirilen Kadın El Emeği Günleri Etkinliği, yoğun ilgi gördü. Etkinliğe Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve eşi Emine Kahveci de katıldı.

El emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturan etkinlik, ilgi görürken üretici kadınlar ile ziyaretçileri bir araya getirdi.

Başkan Kahveci, etkinlik alanındaki stantları tek tek gezerek üretici kadınlarla sohbet etti. El emeği ürünlerini inceleyen Kahveci, kadınların üretkenliğinin şehrin sosyal ve ekonomik hayatına önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

katıldığı programda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kahveci, etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Vatandaşların talep ve görüşlerini de dinleyen Kahveci, emeği geçenlere teşekkür etti.



Yerel üretimin desteklenmesi, kadın emeğinin görünürlüğünün artırılması ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, el emeğinin değerini ön plana çıkarırken, vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirdiği renkli görüntülere sahne oldu.