Bursa Osmangazi Belediyesi, çocukların yaz tatilini keyifli ve eğlenceli geçirebilmeleri amacıyla düzenlediği 'Osmangazi'de Yaz Film Gösterimleri' kapsamında yazlık sinemayı bu yıl da mahallelere taşımaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören yazlık sinema etkinlikleri, yüzlerce çocuğa unutulmaz anlar yaşatmıştı. Gelen yoğun talep üzerine Osmangazi Belediyesi, bu yıl da yazlık sinema geleneği çocuklarla buluşturmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda yazlık sinema etkinliğin son durağı Başaran Mahallesi oldu. Erhan Keleşoğlu Parkı'na kurulan dev ekranda çocuklar, 'Efsane Takım Bilim Kahramanları' adlı animasyon filmini büyük bir ilgi ve beğeniyle izledi.

Ailelerin de eşlik ettiği gösterimde parkı dolduran çocuklar, açık havada sinema izlemenin keyfini yaşadı.

Başaran Mahallesi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte park tamamen dolarken, çocukların neşesi ve heyecanı renkli görüntülere sahne oldu. Osmangazi Belediyesi, yaz boyunca farklı mahallelerde düzenlenecek film gösterimleriyle çocukları açık hava sinemasıyla buluşturmaya devam edecek.

'ETKİNLİĞİN GÜZEL OLDUĞUNU YOĞUN KATILIM GÖSTERMEKTE'

Yazlık sinema etkinliğine çocukların yoğun katılım gösterdiğini ifade eden Başaran Mahallesi Muhtarı İsmail Yılmazlar, 'Osmangazi Belediyesi tarafından mahallemizde güzel bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe olan yoğun katılım bunu göstermekte. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a böyle bir etkinliğe vesile olduğu için teşekkür ederiz.' şeklinde konuştu.

'YAZLIK SİNEMAYI ÇOK BEĞENDİK'

Yazlık sinemayı çok beğendiklerini belirten Başaran Mahallesi'nde yaşayan çocuklar da 'Çok güzel bir film izledik, izlerken büyük keyif aldık. Osmangazi Belediyesi'ne bu güzel etkinlik için çok teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.