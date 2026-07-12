Bursa Osmangazi Belediyesi'nin Hüdavendigar Yetenek Evi'nde başlattığı 'Orman Sanatları Atölyesi', çocukların doğadan toplanan materyalleri sanat eserine dönüştürerek hem hayal güçlerini geliştirmelerine, hem de geri dönüşüm ve çevre bilinci kazanmalarına katkı sağlıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi'nin çocukların yaz tatilini verimli, eğitici ve sosyal aktivitelerle değerlendirmesi amacıyla sürdürdüğü atölye çalışmaları kapsamında bu kez 'Orman Sanatları Atölyesi' ile doğanın içinden gelen malzemeler, sanat eserine dönüştürülüyor.

Hüdavendigar Yetenek Evi'nde yoğun ilgiyle başlayan atölye, çocukların hem hayal gücünü geliştiren, hem de geri dönüşüm bilinci kazandıran yapısıyla dikkat çekiyor.

Çalışmalar çerçevesinde kozalakların estetik görüntüsü ve doğanın sunduğu sade güzellikler, çocukların hayal dünyasıyla birleşerek rengarenk tasarımlara dönüşüyor.

Atölye boyunca öğrencilere, doğada atık ya da değersiz olarak görülen bazı materyallerin de yeniden kullanılabileceği ve sanata dönüştürülebileceği anlatılırken, çocuklar da böylelikle doğaya karşı önemli farkındalık kazanıyor. Çocukların el becerilerini geliştirmeyi amaçlayan etkinliklerde aynı zamanda düşünme, hayal kurma, tasarlama ve üretme becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

ÇOCUKLARDA ÇEVRE BİLİNCİ GELİŞİYOR

Gerçekleştirilen çalışmaların temel amacının çocuklara doğayı ve geri dönüşümü farklı bir bakış açısıyla anlatmak olduğunu belirten Orman Sanatları Atölyesi Eğitmeni Engin Ağır, 'Doğadaki ürünlerin sadece çöp, ot, atık olarak görülmemesi ve onların da dönüştürülüp, kazandırılarak çocuklarımızın gelişinde zihnini geliştirebilme, koreografi kurabilme özelliklerini sağlayabilme adına yaptığımız bir atölye çalışması. Burada kendi yaptığımız ürünler bulunuyor, çocuklarımıza da bu ürünleri kolayından zoruna kadar başlayarak tek tek yaptıracağız. Yaklaşık 1 ay sürecek. Hem çocuklarımıza çalışmaları hatıra kalacak, hem de kalplerindeki sanatı ortaya koyacaklar. Desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.