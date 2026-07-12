Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 13-15 Temmuz tarihleri arasında Yalıncak Sahil Plajı'nda düzenlenecek Plaj Voleybolu Turnuvası için kayıt süreci bugün sona eriyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Plaj Voleybolu Turnuvası için kayıt süreci bugün sona eriyor.

13-15 Temmuz tarihleri arasında Yalıncak Sahil Plajı'nda gerçekleştirilecek turnuvaya katılmak isteyen 16 yaş ve üzeri sporcuların, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi trabzon.bel.tr adresindeki Etkinlikler bölümünde yer alan başvuru formunu doldurup Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Cemal Kamacı Spor Merkezi'ne ya da Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi'ne elden teslim edilmesi gerekiyor.

Turnuvada kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk iki sırayı elde eden takımlar ise 16-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Trabzon Pro Beach müsabakalarına doğrudan katılma hakkı kazanacak.

HEYECANA ORTAK OLUN

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Sporun her alanını desteklemeye ve gençlerimizi sporla buluşturmaya devam ediyoruz.

Geleneksel hale gelen Plaj Voleybolu Turnuvası, bu yıl da Yalıncak Sahil Plajı'nda heyecan dolu karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Tüm hemşehrilerimizi 13-15 Temmuz tarihleri arasında Yalıncak Sahil Plajı'nda düzenlenecek müsabakaları takip ederek sporcularımıza destek vermeye bekliyoruz' denildi.