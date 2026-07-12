Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi ekipleri, İzmit Hakkaniye Mahallesi'nde bulunan şehitlikte bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında hasar gören bayrak direği onarıldı, ardından Türk bayrağı yeniden göndere çekildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmayı sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talep üzerine harekete geçen Büyükşehir ekipleri, İzmit Hakkaniye Köy Mezarlığı içerisinde yer alan şehitlikteki bayrak direğinde bakım ve onarım çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında onarılan direğe Türk bayrağı yeniden asılarak göndere çekildi.

Yapılan çalışmaların ardından direk kullanıma hazır hale getirilirken, yıpranan bayrak da yenisiyle değiştirildi. Büyükşehir ekipleri, kent genelinde şehitlikler başta olmak üzere kamusal alanlarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Hakkaniye Köy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen çalışma ile şehitlerin hatırasına duyulan saygı bir kez daha ortaya konuldu, şehitlikte Türk bayrağı yeniden dalgalanmaya başladı.