Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Düşünürler Bilim Atölyesi, Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Düşünürler Bilim Atölyesi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, bilim ve teknolojiyle dolu bir gün geçirdi.

Birbirinden farklı deneyler ve etkinliklerle buluşan çocuklar, yapay zekâ dünyasını da yakından tanıma fırsatı buldu.

DENEYEREK ÖĞRENDİLER

Çocukların bilime olan ilgisini artırmak ve keşfetme duygularını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen atölyede öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde TÜBİTAK Bilim Çocuk dergilerini inceledi.

Dergilerde yer alan içeriklerden yola çıkan minikler, çeşitli deneyler ve eğlenceli aktivitelerle bilimsel çalışmaların bir parçası oldu.

YAPAY ZEKÂYI OYUNLA KEŞFETTİLER

Programa eşlik eden Sakarya Üniversitesi Yapay Zekâ Topluluğu üyeleri, kendi tasarladıkları 'Yapay Zekâ Uzmanı Oyunu'nu öğrencilerle buluşturdu.

Teknolojiye dair merak ettikleri sorulara yanıt bulan çocuklar, düzenlenen bilgi yarışmasında da bilgilerini yarıştırdı. Yarışmada başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.