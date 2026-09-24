Başkent'teki üreticiyi destekleyen projelerini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi; Polatlı, Sincan ve Haymana ilçesinde yüzde 50 hibeyle toplamda 583 çiftçiye 1500 torba kanola tohumu desteğinde bulundu.

ANKARA (İGFA) - Kırsal kalkınma alanındaki çalışmalarıyla Başkentli üreticinin her daim yanında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi; Polatlı, Sincan ve Haymana ilçesinde yüzde 50 hibe destekli kanola tohumunu üreticiye ulaştırdı.

Kentteki toprak verimliliğini canlı tutmak ve gıdadan sanayiye pek çok farklı alanda kullanılan kanola bitkisinin ekim alanını genişletmek amacıyla Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında; 583 çiftçiye toplamda 1500 torba kanola tohumu dağıtıldı. Büyükşehir, bu destekle birlikte tam 30 bin dekar arazinin kanola üretimiyle buluşmasını da hedefledi.

'ÜRETİCİLERİMİZ, KANOLADAN VERİM ELDE ETTİLER'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu, bölgedeki üreticilerin kanola tohumundan yüksek verim elde ettiğini belirterek bitkinin alternatif bir seçenek olduğunu vurguladı.