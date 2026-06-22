Sakarya Büyükşehir'in kadınlara yönelik düzenlediği Çikolata ve Kahve Atölyesi'nin ikinci dönemi tamamlandı. Uygulamalı eğitimlerle çikolata ve kahve yapımının inceliklerini öğrenildiği atölyeye 273 kadın katılım sağladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik düzenlenen Çikolata ve Kahve Atölyesi'nin ikinci dönemi başarıyla tamamlandı.

Nehir Çikolata Evi'nde gerçekleştirilen program kapsamında toplam 20 farklı atölye etkinliği düzenlenirken, toplamda 273 kadın etkinliklere katılım sağladı.

Atölye çalışmalarında katılımcılara çikolatanın hazırlanış süreci, temperleme teknikleri ve temel çikolata yapım aşamaları uygulamalı olarak anlatıldı. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar, kendi ürünlerini hazırlayarak süreci deneyimleme fırsatı buldu.

Çikolata atölyesinin ardından gerçekleştirilen kahve eğitimlerinde ise kahve çekirdeklerinin özellikleri, doğru demleme yöntemleri ve farklı kahve türlerinin hazırlanışı uygulamalı olarak aktarıldı. Katılımcılar, kahve kültürüne dair bilgi edinirken farklı demleme tekniklerini de yakından tanıdı.