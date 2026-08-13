İletişim Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı iş birliğinde kamu yönetiminde dijital iletişim süreçlerini kurumsal bir standart altına almak amacıyla 'Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi' yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Mülki idare amirleri ve ilgili kamu görevlilerinin toplumsal etkileşimlerini güvenli, şeffaf, etkin ve kamu düzenini koruyan bir çerçeveye oturtmayı amaçlayan rehberde, kamu görevlilerinin karşı karşıya kalabileceği dijital risklere karşı dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi. Devlet temsilinin dijital alandaki ilke ve sınırlarının çizildiği rehberde, sosyal medyanın kamu hizmetlerinin duyurulması ve dezenformasyonla mücadelede daha etkin kullanılması hedeflendi.

Kurumsal hesapların siber güvenliğini devlet otoritesinin itibarıyla doğrudan ilişkili gören rehber, teknik emniyet hususunda standartlar getirirken, afet ve acil durumlarda ortaya çıkabilecek bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla rehberde kriz iletişim protokolü sunuldu. Kriz anlarında sessiz kalmanın veya bilgi akışını geciktirmenin stratejik bir hata olduğuna dikkat çekilerek, ilk doğrulanmış açıklamanın en geç 1 saat içinde yapılması önerildi.

Yapay zekâ destekli 'deepfake' ve dezenformasyon tehditlerine karşı teyit mekanizmalarının işletilmesi gerekliliğini vurgulayan rehber, yanlış bilgiyi yalanlarken asılsız ifadenin tekrar edilmemesini, bunun yerine uzman görüşleriyle desteklenmiş doğru bilginin öne çıkarılmasına dikkati çekti.