Bursa'da Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulları ziyaret ederek hazırlıkları yerinde inceledi. Ziyaretlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ve Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun da eşlik etti.

BURSA (İGFA) - Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullarda yürütülen hazırlıkları yerinde denetledi.

Kaymakam Yılmaz; Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu, Halitpaşa Ortaokulu, Mudanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 12 Eylül İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyaretlerde Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ve Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun da hazır bulundu.

Okul yönetimleriyle bir araya gelen Kaymakam Yılmaz, yeni döneme yönelik hazırlık çalışmaları, dersliklerin durumu ve okulların genel ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Sınıfları, sosyal alanları ve okulun diğer fiziki bölümlerini inceleyen Yılmaz, öğrencilerin yeni eğitim yılına en iyi şartlarda başlayabilmesi için yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Okullardaki hazırlıkların sorunsuz şekilde tamamlanmasının önemine dikkat çeken Kaymakam Yılmaz, okul yönetimleri ve eğitim personeline çalışmalarında kolaylıklar dilerken, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler açısından başarılı ve sorunsuz geçmesi temennisinde bulundu.