Konya'da 2026 LGS ve YKS'de Türkiye derecesi elde eden İmam Hatip Lisesi öğrencileri, düzenlenen törenle ödüllendirildi. Önder Konya İmam Hatipliler Derneği tarafından gerçekleştirilen törende 30 öğrenci başarılarından dolayı ödüle layık görüldü.

KONYA (İGFA) - Konya'da İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 2026 LGS ve YKS'de elde ettiği Türkiye dereceleri ödüllendirildi. Önder Konya İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen ödül töreni, Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Törene Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Türkiye İmam Hatipler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Sami Bayrakçı, Önder Konya İmam Hatipliler Dernek Başkanı Mesut Aygül, ilçe milli eğitim müdürleri, dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı.

'İMAM HATİP OKULLARI BAŞARILARIYLA DESTAN YAZIYOR'

Törende konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İmam Hatip okullarının eğitim alanında önemli başarılara imza attığını söyledi.

İmam Hatip okullarının geçmişte çeşitli zorluklardan geçtiğini belirten Pekyatırmacı, bugün ise öğrencilerin üniversite ve liseye giriş sınavlarının yanı sıra farklı yarışma ve etkinliklerde de önemli dereceler elde ettiğini ifade etti.

Pekyatırmacı, 'Bugün artık İmam Hatip okullarımız öğrencileri istedikleri bölümde, istedikleri alanda en yüksek puanlı üniversitelere gidiyorlar. Tıp alanında da sosyal alanlarda da mühendislik alanında da çok yüksek başarılar elde ediyorlar' dedi.

'YENİ NESİL ÇOK DAHA GÜÇLÜ GELİYOR'

İmam Hatip öğrencilerinin yalnızca akademik başarıyla yetinmemesi gerektiğini vurgulayan Pekyatırmacı, gençlerin teknoloji, bilim ve yabancı dil başta olmak üzere farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerinin önemine dikkat çekti.

Pekyatırmacı, sınav başarılarının önemli olduğunu ancak asıl hedefin hayatın her alanında sürekli çalışmak ve gelişmek olması gerektiğini belirterek öğrencileri tebrik etti.

'GENÇLER, İYİ Kİ VARSINIZ'

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da dereceye giren öğrencileri kutlayarak, elde edilen başarının diğer öğrencilere de örnek olması gerektiğini söyledi. Başarılı öğrencilerden, yeni eğitim döneminde okullarını ziyaret ederek özellikle 9. sınıf öğrencileriyle deneyimlerini paylaşmalarını isteyen Bağcı, 'Gençler, iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız ve iyi ki bu başarıları elde ettiniz' ifadelerini kullandı.

Program, Türkiye derecesi elde eden 30 öğrenciye ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.