5 milyondan fazla öğrencinin eğitim yolculuğuna eşlik eden Doping Hafıza, 16 yıllık deneyimiyle geliştirdiği yeni nesil öğrenme modeli WAY'i uluslararası arenaya taşıdı. Üç yılı aşkın AR-GE çalışmasının ürünü olan model, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin öz farkındalık, empati, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin eğitim teknolojileri şirketlerinden Doping Hafıza, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerini merkeze alan WAY adlı yeni nesil öğrenme modelini tanıttı. Eğitim bilimcileri, klinik psikologlar ve nörobilim uzmanlarının katkılarıyla geliştirilen model, 16 yıllık saha deneyiminin ardından küresel eğitim ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlıyor.

Üç yılı aşkın AR-GE sürecinde kontrollü araştırmalar, EEG ölçümleri ve uluslararası geçerliliğe sahip yetkinlik ölçeklerinden yararlanılan WAY metodolojisinin kuramsal altyapısı, Frontiers in Psychology dergisinde yayımlandı.

Şirketin aktardığı araştırma sonuçlarına göre model, öğrencilerin özgüven, özdenetim ve bilişsel gelişim süreçlerini destekliyor.

ASU+GSV SUMMİT'TE ULUSLARARASI İLGİ

WAY, ABD'de düzenlenen ASU+GSV Summit'te uluslararası eğitim otoriteleri, akademisyenler, girişimciler ve EdTech yöneticileriyle buluştu. Zirve kapsamında 15 farklı uluslararası stratejik görüşme gerçekleştiren şirket, modeli küresel eğitim pazarına yönelik önemli bir adım olarak konumlandırıyor.

Simurg efsanesinden ilham alan WAY, öğrencilerin bireysel potansiyellerini keşfetmelerine odaklanan dört aşamalı bir deneyim sunuyor. Öğrenme Mimarları tarafından yürütülen süreçte öğrencilerin ilgi alanları, güçlü yönleri ve gelişim alanları analiz edilerek kişiselleştirilmiş gelişim planları hazırlanıyor.

Model kapsamında Startup Lab, Mission WAY ve Fateful Moment gibi dijital simülasyonlarla öğrencilerin yapay zekâ koçluğu eşliğinde girişimcilik, karar alma ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

'ÖĞRENMEK KEŞFE DÖNÜŞÜYOR'

Doping Hafıza Genel Müdür Yardımcısı Arif Karakuş, yeni modelin yalnızca bilgi aktarımına dayalı bir eğitim anlayışının ötesine geçtiğini belirterek, öğrencinin kendini tanımasının öğrenme sürecinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Karakuş, 'Bir çocuk kim olduğunu bildiğinde, kendini tanıdığında, kültürünü, köklerini, merakını ve güçlü yanlarını hissettiğinde öğrenmek artık bir yük olmaktan çıkıyor; keyifli bir keşfe dönüşüyor' ifadelerini kullandı.

WAY ile sosyal-duygusal öğrenme, karakter gelişimi ve potansiyel keşfini bütüncül bir modelde bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Karakuş, Türkiye'den dünyaya uzanan eğitim teknolojileri ihracatında da yeni bir alan oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.