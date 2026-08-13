YÖK Başkanı Erol Özvar, kamuoyunda 'öğrenci affı' olarak bilinen düzenlemeden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esasların üniversitelerle paylaşıldığını açıkladı. Başvurular 9 Aralık 2026'ya kadar yapılabilecek.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenci affından yararlanacak öğrencilerin eğitimlerine dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları üniversitelere iletti.

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamasına göre, hazırlık sınıfından doktoraya kadar yükseköğretim programlarından ilişiği kesilenler ile programı kazanmasına rağmen kayıt yaptıramayan öğrenciler, gerekli şartları taşımaları halinde 9 Aralık 2026'ya kadar ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurabilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonraki dört ay içinde öğrenim hakkını kaybeden veya kaydı silinen öğrenciler de af kapsamında değerlendirilecek.

Özvar, düzenlemenin uygulama sürecinde yeni mağduriyetlerin önüne geçmesinin hedeflendiğini belirterek, öğrencilerin eğitimlerini tamamlama ve geleceklerini yeniden kurma fırsatı bulacağını ifade etti.

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