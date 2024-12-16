Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu SGM’de çiftlere yönelik “Çiftler Arası İletişim” ve “Duygularımızı Anlamlandırmak” adlı seminerler düzenlendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü eğitim faaliyetleriyle her yaş ve kesimden vatandaşa hitap ediyor. Sosyal Gelişim Merkezleri’nde başta çocuklar olmak üzere, ailelere yönelik seminer ve söyleşiler düzenlemeye devam ediyor.

ÇİFT İLETİŞİMİNİN DERİNLİKLERİ

Bu kapsamda son olarak, çiftlere yönelik “Çiftler Arası İletişim” ve “Duygularımızı Anlamlandırmak” adlı seminerler, Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu Sosyal Gelişim Merkezleri’nde (SGM) gerçekleştirildi. Aile Danışmanı Şevval Kaya Yılmaz tarafından gerçekleştirilen seminerlerde, çift iletişiminin incelikleri derinlemesine ele alındı ve sağlıklı bir çift iletişimi için önemli öneriler paylaşıldı.

İYİ İLETİŞİM, GÜÇLÜ İLİŞKİLER

Aile Danışmanı Şevval Kaya Yılmaz seminerde yaptığı konuşmada, “Çiftler arası iletişim, ilişkinin temel taşıdır. Sevgi, saygı ve anlayışın sürdürülebilir olması, sağlıklı bir diyalogla mümkün olur. Birbirini dinlemek, empati kurmak ve duyguları açıkça paylaşmak, güvenli bir bağ oluşturmanın anahtarıdır. Unutmayın, iletişim sadece konuşmak değil, aynı zamanda doğru bir şekilde dinlemek ve anlamaktır. İlişkinizi güçlendirmek için her zaman samimiyet ve anlayışla iletişim kurmayı seçin” dedi.

