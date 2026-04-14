Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Girişimci İş Adamları Vakfı Sakarya Şubesi iş birliğinde hayata geçirilen 'Çekirdekten Girişimci' Projesi kapsamında düzenlenen Proje Olimpiyatları, proje sergisi ve ödül töreniyle tamamlandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda yürütülen proje ile cesaretli, üretken ve girişimci bireyler yetiştirilmesi hedeflenirken, organizasyon yoğun katılımla gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmaya bu yıl 63 ortaokul ve 114 lise olmak üzere toplam 177 proje katıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 10 ortaokul, 10 lise ve 4 deprem özel kategorisi projesi finale kalarak sergilenmeye hak kazandı.

Final programı kapsamında Milletvekili Ertuğrul Kocacık tarafından sergi alanının açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Kocacık, öğrencilerin hazırladığı projeleri yerinde inceleyerek öğrencilerle sohbet etti. İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ile Girişimci İş Adamları Derneği Sakarya Başkanı Baki Demir de katıldı.

Deprem farkındalığına dikkat çekmek amacıyla verilen özel ödül, 'Sebis' adlı projesiyle Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Cemal Şengün'e verildi.

Ortaokul kategorisinde birincilik ödülünü, Kaynarca Fatih Ortaokulu öğrencisi Umut Ocak 'Akıllı Yangın Tahliye Sistemi' projesiyle kazandı. İkincilik ödülü Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Alperen Işık'ın 'Ciltas' projesine verilirken, üçüncülük ödülünü Şehit Yılmaz Ercan Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul bölümü öğrencisi Elif Kaşhan 'Myco-Oto' projesiyle elde etti.

Lise kategorisinde ise birincilik ödülüne 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Uras Keskin 'Otomatik Hedef Takip ve Savunma Sistemi' projesiyle layık görüldü. İkincilik ödülünü Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi öğrencisi Gül Nihal Yener 'Yapay Zekâ Destekli Su Yönetim Sistemi' projesiyle alırken, üçüncülük ödülü Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Berat Aktaş'ın 'Gıda Dedektörü' projesine verildi.

Program kapsamında ayrıca Girişimci İş Adamları Vakfı tarafından hayata geçirilen 'İçerik Üretme Stüdyosu'nun açılışı da gerçekleştirildi.

Öğrencilerin dijital içerik üretimi, medya okuryazarlığı ve yeni nesil iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sunması hedeflenen stüdyo, girişimcilik ekosistemine önemli bir altyapı desteği sağlayacak.

Sakarya'da başarıyla uygulanan ve her yıl daha da genişletilmesi planlanan proje ile öğrencilerin girişimcilik ekosistemine erken yaşta dahil edilmesi ve Türkiye'ye örnek bir model oluşturulması hedefleniyor.