SAKARYA (İGFA) - Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde gün boyu patili dostlarla bir araya gelen ve oyunlar oynayan öğrenciler, hayvan sevgisini yüreklerinde hissetti. Aynı zamanda 87 dönüm alanda hayata geçirilen Doğal Yaşam Kampüsü'nü gezen minikler, can dostların yeni dünyasına hayran kaldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 400 ilkokul ve lise öğrencisini patili dostlarla buluşturdu. Öğrenciler, sokak hayvanlarına yuva olan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile hemen yanında yer alan modern Doğal Yaşam Kampüsü'nü ziyaret etti. Gün boyu süren etkinlikte minik kalpler, can dostların yeni yaşam alanlarına hayran kaldı.

SEVİMLİ ANLAR, UNUTULMAZ DENEYİMLER

Ziyaretin ilk durağı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Öğrenciler burada patili dostların yaşam alanlarını, ameliyathaneleri ve bakım birimlerini yakından inceledi. Veteriner hekimler hayvanların tedavi süreçlerini anlattı, 'Pati İzi' sahiplendirme projesi hakkında bilgi verdi. Can dostlarla vakit geçiren öğrenciler hem eğlendi hem de hayvan sevgisini derinden hissetti.

MODERN KAMPÜS HAYRAN BIRAKTI

Gezi, bakımevinin hemen yanında yer alan 87 dönümlük Doğal Yaşam Kampüsü ile devam etti. Sahiplendirme alanları, köpek parkı, Pati Kafe ve engelli hayvanlar için özel olarak tasarlanan bölümler, öğrencilerin büyük ilgisini çekti. Hayvan dostu modern tesisleri yakından görme fırsatı bulan genç ziyaretçiler, Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına verdiği öneme hayran kaldı.

SEVGİ VE BİLİNÇ AYNI ANDA BÜYÜYOR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bu tür etkinliklerle öğrencilerin hayvan sevgisini artırmayı, çevre bilincini geliştirmeyi ve geleceğe daha duyarlı bireyler kazandırmayı hedefliyor. Minik yürekler için hem öğretici hem de duygusal anlarla dolu bu buluşma, unutulmaz bir gün olarak hafızalarda yer etti.