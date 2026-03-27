Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ormanya Doğal Yaşam Parkı bünyesinde hizmet veren Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yaban hayvanlarına umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda yaralı halde bulunan Bayağı Turna, tedavi edilmek üzere getirildiği merkezde yaşama tutundu.

KOCAELİ (İGFA) - Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yaralı halde bulunan Bayağı Turna, tedavi edilmek üzere Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Trafik kazası ya da travmaya bağlı yaralanma şüphesiyle merkeze ulaştırılan yaralı turnanın, uzman ekipler tarafından detaylı fiziki muayenesi ve radyolojik tetkikleri gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, hayvanın kalça bölgesinde doku zedelenmesi ve kırık tespit edildi.

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimler tarafından yaralı turnaya gerekli ilk müdahaleler yapılarak tedavi süreci başlatıldı. Kırık bölgeye yönelik stabilizasyon uygulamaları gerçekleştirilirken, hayvanın genel sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Uzmanlar, turnanın yeniden doğal yaşamına dönebilmesi için titiz bir rehabilitasyon programı yürütüyor.

KOCAELİ, GÖÇ ROTASINDA KRİTİK ÖNEME SAHİP

Türkiye'nin en önemli göç rotalarından biri olan Kocaeli'de özellikle turna gibi göçmen türlerin bölgeyi sıklıkla kullandığı biliniyor. Bu nedenle yaralanma vakalarının zaman zaman görülebildiğini belirten veteriner hekimler, Ormanya'nın bu tür vakalarda hayati bir rol üstlendiğini ifade etti. Merkezde yürütülen çalışmalar sayesinde pek çok yaban hayvan yeniden doğaya kazandırıldı.

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2025 yılı boyunca 54 memeli ve 231 kanatlı hayvan tedavi edilerek rehabilitasyon sürecine alındı. Tedavi edilen memeliler arasında karaca, tilki ve sansar gibi türler öne çıkarken, kanatlı hayvanlar arasında turna, leylek, şahin ve baykuş gibi türler de yer aldı. 2026 yılının ilk üç aylık verilerine bakıldığında ise 28 memeli ve 118 kanatlı hayvanın merkeze getirildiği ve tedavi süreçlerinin sürdüğü bildirildi.