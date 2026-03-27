Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Balık Gölü güzergâhında Karayolları tarafından yapılan son düzenleme sonrası orta refüjün kapatılması, ilçe halkının tepkisine neden oldu. Yapılan çalışma ile birlikte sürücüler, dönüş yapabilmek için yaklaşık 3 ila 5 kilometre ilerlemek zorunda kalırken, bu durum hem zaman kaybına hem de ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesini adeta ikiye bölen yol üzerinde yaşanan bu değişiklik, özellikle günlük ulaşımını bu güzergâh üzerinden sağlayan vatandaşları olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar, mevcut uygulamanın hem trafik akışını zorlaştırdığını hem de can güvenliği açısından risk oluşturduğunu ifade etti.

Daha önce de sık sık gündeme getirilen sorun, vatandaşların yolu keserek gerçekleştirdiği protesto ile dikkat çekmiş ve konu yerel ve ulusal medyada geniş yankı bulmuştu. Tepkilerin artması üzerine çözüm arayışlarını sürdüren ilçe sakinleri, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Ağrı ziyareti sırasında kendisiyle bir araya gelme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen görüşmede vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti doğrudan Bakan Çiftçi'ye ileterek kapatılan orta refüjün yeniden açılmasını talep etti. İlçe halkı, mevcut uygulamanın günlük yaşamı zorlaştırdığını, özellikle acil durumlarda ciddi sorunlara yol açabileceğini dile getirdi. Vatandaşlar ayrıca, yapılacak düzenlemelerle hem ulaşımın daha güvenli hale geleceğini hem de ilçe içi trafik akışının rahatlayacağını belirtti. Sorunun çözümüne yönelik atılacak adımların takipçisi olacaklarını ifade eden ilçe sakinleri, yetkililerden kalıcı bir çözüm beklediklerini vurguladı.