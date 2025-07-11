Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure ikramı, 16 ilçede vatandaşlara ikram edildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının bereketini 16 ilçeye taşıdı. Paylaşmanın, kardeşliğin duygusunu yansıtan programlarda tam 40 bin vatandaşa aşure ikram edildi. İkram programlarına ise ilgi oldukça yoğun oldu.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösterenaşevinde özenle hazırlanan aşureler, Adapazarı AKM Meydanı ve 15 ilçede cami önlerinde kurulan stantlardan vatandaşlara ikram edildi.

Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının öne çıktığı etkinliklerde 40 bin vatandaşa aşure ikram edildi.

Muharrem Ayı’nın manevi atmosferini yaşamak ve yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklere ilgi yoğun olurken, binlerce kişi aşurenin tadına baktı hem diller hem de gönüller lezzet buldu. Vatandaşlar ise gerçekleştirilen etkinliklerden memnuniyetlerini ifade ederek etkinliğin her yıl devam etmesini temenni etti.