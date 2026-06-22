Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali'de kadınlara özel hizmet veren Kadınlar Plajı ve Kocaali Sosyal Tesisleri yeni sezon için kapılarını açıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaali'de kadınlara özel hizmet veren Kocaali Sosyal Tesisleri, 23 Haziran Salı günü kapılarını açıyor. İzole plajı, yüzme havuzu, oyun alanları ve kafeteryasıyla bu yıl da kadınların tatil için ilk tercihi olacak. Haftanın 6 günü Sakarya'dan ve çevre illerden gelen kadınları misafir eden tesisler, 23 Haziran Salı günü hizmet vermeye başlayacak.

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Toplamda 20 bin metrekare alan üzerine kurulu tesis, plajı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ile bu sezonda binlerce misafirini ağırlayacak.

Geçtiğimiz yıl 30 bin kişinin üzerinde misafiri ağırlayan tesisin bu yıl da kadınların tatil için ilk tercihi olması bekleniyor.

BELPAŞ'tan yapılan açıklamada, 'Kadınlara özel olarak inşa edilen Kocaali Sosyal Tesislerimiz 23 Haziran Salı itibariyle yeni sezonunu açacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz boyunca kadın vatandaşlarımızın uğrak mekânı olmaya devam edecektir. Kadınlara özel olarak inşa edilen tesis ile ilgili vatandaşlarımız 0549 454 94 65 numaralı hattan detaylı bilgi alabilirler' ifadelerine yer verildi.

Kocaali Sosyal Tesisleri, geçtiğimiz yıl 30 binin üzerinde kadını misafir ederek rekor kırmıştı.