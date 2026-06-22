Eyüpsultan Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen Trabzon Memleket Günleri sona erdi. Eyüpsultan’da Trabzon rüzgarı estiren etkinlikte son güne kadar büyük coşku yaşandı. Etkinliğin son gününde ise sahneye çıkan gelin damadın dansı geceye damgasını vurdu.



Açılışı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen’in katıldığı törenle yapılan, Alibeyköy Osmanlı Parkı’nda 17-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Trabzon Memleket Günleri Hakan Köntek’in sahne aldığı konserle sona erdi.



Yöresel, kültürel zenginlikleri tanıtmak ve hemşehrilerin bir araya gelerek memleket hasretini gidermek amacıyla düzenlenen, Eyüpsultan Memleket Günleri kapsamında gerçekleşen Trabzon Memleket Günleri’nde Serkan Sevdakar, Selçuk Balcı, Efe Karagüzel, Soner Kol, Safa Tatoğlu, İbrahim Sancaktar, Hakan Köntek ve Özkan Karadeniz sahne aldı, kemençeler çalındı, horonlar oynandı.



Trabzon’a has lezzetlerin de satışa sunulduğu etkinlik renkli görüntülere de sahne oldu. Özkan Karadeniz konseri sırasında sahneye çıkan yeni evli Gamze Sancak ve Burak Yılmaz çiftinin dansları etkinliğe katılanlardan büyük alkış aldı.