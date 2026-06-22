Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak amacıyla kent genelinde aşure ikramı gerçekleştirecek. İkramlar, 25 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında 17 ilçede, 28 farklı noktada yapılacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün önemli geleneklerinden biri olan aşure ikramlarını bu yıl da sürdürüyor.

Muharrem ayının manevi iklimini vatandaşlarla paylaşmak amacıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında, 25 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasında Bursa'nın 17 ilçesinde toplam 28 farklı noktada aşure dağıtımı yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, toplumsal dayanışmayı güçlendiren bu anlamlı geleneğin yaşatılması hedeflendiği belirtilerek, tüm vatandaşlar aşure ikramlarına davet edildi.

Program kapsamında 25 Haziran'da Yıldırım ilçesinden start alacak aşure ikramları, 15 Temmuz'da Osmangazi'de sona erecek.

Muharrem ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu kent genelinde yaşatmayı hedefleyen aşure ikramları vatandaşlara saat 14.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilecek.