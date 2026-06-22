Kocaeli İzmit Belediyesi, Gölcük'te yaşayan Kıbrıs Gazileri Salih Hazar ve Hidayet Sağlar'ı ziyaret ederek gazilere yönelik vefa ve minnet duygusunu bir kez daha ortaya koydu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi, Gölcük'te ikamet eden Kıbrıs Gazileri Salih Hazar ve Hidayet Sağlar'ı hanelerinde ziyaret ederek minnet ve şükran duygularını iletti. Gerçekleştirilen ziyarete İzmit Belediyesi Köy Hizmet Masası Sorumlusu Ali Filiz ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri katıldı.

FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Ziyaret kapsamında gazi aileleriyle bir araya gelen ekipler, belediyenin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in selamları iletilirken, gazi ailelerine Ayyıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı takdim edildi.

İzmit Belediyesi yetkilileri, gazi ailelerinin gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.