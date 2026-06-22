ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis suçuna yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Kahramanmaraş merkezli 16 ilde Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli 16 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 114 Milyon TL para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden;

38'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.



Jandarma Genel: pic.twitter.com/bDGEPPZGaH — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 22, 2026

Yapılan incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda toplam 114 milyon liralık para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 38'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi.