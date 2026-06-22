Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk olan Kısa Mola Hizmeti kapsamında özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlediği Engelsiz İzciler Yaz Kampı'nın dokuzuncusunu Ortaca Sarıgerme'de gerçekleştirdi.

MUĞLA (İGFA) - Kısa Mola hizmetiyle engellerin sevgiyle aşılmasını sağlayan, engelli bireye sahip ailelere destek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, üç gün süren 'Melek İzciler Yıldız Oymağı' kampında izcileri bir araya getirdi.

Yapılan etkinliğe Menteşe, Marmaris, Milas, Fethiye, Yatağan, Bodrum, Datça, Dalaman ve Ortaca'daki Kısa Mola Merkezlerinden toplam 35 izci katıldı. Kamp boyunca izciler; çadır kurma, doğada yaşam becerileri, deniz etkinlikleri, istasyon oyunları, duyusal oyun atölyeleri, film gösterimi, gezi programı, hediyeleşme ve ateş gecesi gibi birçok etkinlikte bir araya geldi.

Kampın ilk gününde liderleri eşliğinde çadırlarını kuran izciler, kamp yaşamına dair temel kuralları öğrenerek takım ruhunu deneyimledi. İkinci gün gerçekleştirilen Fethiye gezisinde ise Çalış Sahili'nden bot taksiyle Fethiye'ye geçen katılımcılar, tarihi Amintas Kaya Mezarları'nı ziyaret ederek kültürel bir deneyim yaşadı.

Kamp, son gün düzenlenen atölye çalışmaları ve hediyeleşme etkinlikleriyle sona ererken kamp süresince izciler hem yeni arkadaşlıklar kurdu hem de ekip çalışması, sorumluluk alma ve paylaşım gibi önemli kazanımlar elde etti.

BAŞKAN ARAS: 'ENGELLERİ SEVGİ VE HİZMETLERLE AŞIYORUZ'

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, engellerin sevgi, dayanışma ve sosyal belediyecilik anlayışıyla aşılabileceğini belirterek şunları söyledi:

'Engelsiz İzciler projemiz sayesinde farklı ilçelerimizden gelen evlatlarımız Muğla'nın eşsiz doğasında bir araya gelerek hem eğlendi hem de yeni yaşam becerileri kazandı. Birlikte çadır kurdular, takım ruhunu deneyimlediler ve unutamayacakları anılar biriktirdiler.

Özel gereksinimli bireylerimizin sosyal yaşamda daha görünür, aktif ve bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Muğla'nın her noktasında vatandaşlarımızın eşit koşullarda yaşamaları için hayatın güzelliklerini birlikte paylaşmaya, engelleri sevgi ve hizmetlerle aşmaya devam edeceğiz.'