Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor, sanat, bilim, kültür başta olmak üzere birçok branşta özenle hazırlanan yaz okullarının duyurusunu yaptı.

GAZİANTEP (İGFA) - Yoğun geçen eğitim-öğretim yılının ardından yaz tatilini verimli geçirebilmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler ve gençler için birbirinden farklı kurs ve atölyelerden oluşan kapsamlı bir yaz programı hazırladı. Aile Yılı kapsamında düzenlenen kurslara bu yıl, gelen talepler doğrultusunda dijital teknolojiler ve yapay zekâ eğitimleri de eklendi.

Tüm öğrencilerin ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişim göstermelerine katkı sağlayacak çalışma kapsamında, şehir genelindeki 80 tesiste 250 branşta kurs ve atölye düzenlenecek. Yaz okulları, okulların kapanmasının ardından pazartesi günü itibarıyla kapılarını öğrencilere açacak.

ŞAHİN: KURSLARIMIZIN İÇİNDE HEM DİNLENME HEM EĞLENME HEM DE ÖĞRENME VAR

Öğrencilerin dinlenirken de yaz kurslarında eğlenerek ve deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulacağını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şunları söyledi:

'Geçen yıl yaz okullarımıza 100 bin kişinin katıldığı kültürden, sanattan, doğadan, çevreden, bilimden her noktada güzel bir şekilde atölyelerine katıldığı dönemlerde çok yüksek bir başarı elde ettik. Şimdi 12 yıllık tecrübeyle bu yıl yaz okullarımızı yeniden başlatıyoruz. Bu yıl farklı olarak Aile Yılı olması münasebetiyle geniş aile üzerinden dede, anneanne, babaanne, anne babalı programları da daha da güçlendirdik ve büyük ailenin daha güçlü bir şekilde yaz okulumuzun içinde olduğu kampları çoğalttık. Bu kampların içinde doğa, çevre, bilim, kültür, sanat, yaşam var. Kurslarımızın içinde hem dinlenme hem eğlenme hem de öğrenme var.'

ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLAMAK İÇİN SÜREKLİ KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ, YENİLİYORUZ

Başkan Fatma Şahin açıklamasının devamında, 21'inci yüzyılda yapay zekâ ve dijital teknolojilerin giderek daha fazla önem kazandığını vurgulayarak şunları söyledi:

'Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için sürekli kendimizi geliştiriyoruz, yeniliyoruz. Bu yaz okulunda yapay zeka, kodlama atölyeleri de dahil, yapılması gereken dijital oyun tasarımları da dahil kendimizi bu anlamda da yeniledik, geliştirdik. Gençlerimizin bizden talep ettiği yeni atölyeler oluşturduk. Kim ne yapmak istiyorsa bunu yapacağı spor çalışmalarından bilimsel çalışmaya, yetenek taramasından doğayla baş başa çevre kamplarına kadar yaz okullarımızı çeşitlendirdik, çok güzel bir program hazırladık. Tamamen ücretsiz bu etkinliklerden, bu atölyelerden, bu görsellerden, bu sanattan, musikiden, resimden istifade etsinler. Günün sonunda çocuklarımız kendi sevdiği işi yaptığında hem yeteneğini keşfedecek hem bundan dolayı mutlu olacak.'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulan yaz okulları, spor, sanat, bilim, teknoloji, kültür ve doğa temelli eğitimlerle çocukların ve gençlerin hem kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de yaz tatillerini verimli ve eğlenceli geçirmelerine imkan tanıyacak.