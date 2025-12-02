Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda Altınordu ilçesine önemli bir yatırım kazandırıyor. Şirinevler Mahallesi'nde hayata geçirilecek ve ihalesi yapılan Engelli Gündüz Bakım, Aile Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi için önümüzdeki günlerde ilk kazma vurulacak.

ORDU (İGFA) - 1.777 metrekare kapalı alana sahip olan proje; 966 metrekare zemin kat ve 811 metrekare birinci kattan oluşacak. Engelli bireyler ile ailelerine yönelik çok yönlü hizmetler sunacak olan merkez, modern bir yapıda tasarlandı.

Projenin zemin katında sosyal servis birimleri, idari alanlar, kafeterya, mekanik hacimler ile 0-6 yaş grubu için etkinlik odası, uyku odası ve oyun odası gibi özel bölümler yer alacak.

Birinci katta ise çok amaçlı salon, çeşitli atölyeler, grup eğitim derslikleri ve bireysel eğitim odaları bulunacak. Bunun yanı sıra merkez çevresinde engelli bireylerin kullanımına uygun özel oyun gruplarından oluşan bir park alanı oluşturulacak.

İhalesi tamamlanan proje için inşaat çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlaması hedefleniyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, proje ile engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve ailelere destek sağlamayı amaçlıyor.