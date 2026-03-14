Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu, iftara yolda yakalanan Başkentliler için kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca kentin birçok noktasında iftarlık kumanya ve sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor.

İftar saatinde yolda olan Başkentlileri unutmayan Büyükşehir Belediyesi, Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu gönüllülerinin de destek verdiği çalışmayla iftarlıkları, iftar saatinde Başkentlilere ulaştırdı.

RAMAZAN'DA DAYANIŞMA KUMANYA DAĞITIMI İLE GÜÇLENİYOR

İftar vakti vatandaşlara kumanya ulaştırmak için adeta seferber olan Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu'nun Başkan Yardımcısı Burkay Yıldırım, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

'İftara yetişemeyen vatandaşlarımıza kumanyalarını ulaştırırken, bu hizmeti hiçbir ticari amaç gütmeden, tamamen bir gönüllülük seferberliğiyle gerçekleştiriyoruz. Amacımız; bu mübarek ayda toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve iftar saatinde yolda kalan herkesin yanında olabilmektir. Bu değerli projeye öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.'